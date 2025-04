Одесу можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Цитата

“З одеським мером Геннадієм Трухановим. Чудове місто, глибоко пов’язане з Італією протягом всієї історії, тепер ризикує бути знищеним. Дійте зараз, щоб записати його до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО”, — написав Франческіні.

With #Odessa Mayor #GennadiyTrukhanov. A wonderful city, deeply connected to Italy throughout history, now risking destruction. Act now to inscribe it as @UNESCO #Worldheritage pic.twitter.com/2liGzJl88S

— Dario Franceschini (@dariofrance) April 9, 2022

Додамо

За даними ЮНЕСКО, щонайменше 53 історичні та релігійні об’єкти було пошкоджено в Україні з початку вторгнення рф.