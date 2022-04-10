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Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 469604 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр культуры Италии Дарио Франческини во время разговора с городским головой Одессы Геннадием Трухановым предложил внести город в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Цитата

“С одесским мэром Геннадием Трухановым. Великолепный город, глубоко связанный с Италией на протяжении всей истории, теперь рискует быть уничтоженным. Действуйте сейчас, чтобы записать его в список всемирного наследия ЮНЕСКО", — написал Франческини.

With #Odessa Mayor #GennadiyTrukhanov. A wonderful city, deeply connected to Italy throughout history, now risking destruction. Act now to inscribe it as @UNESCO #Worldheritage pic.twitter.com/2liGzJl88S

— Dario Franceschini (@dariofrance) April 9, 2022

Добавим 

По данным ЮНЕСКО, по меньшей мере 53 исторических и религиозных объекта были повреждены в Украине с начала вторжения рф.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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