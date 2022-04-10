Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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“С одесским мэром Геннадием Трухановым. Великолепный город, глубоко связанный с Италией на протяжении всей истории, теперь рискует быть уничтоженным. Действуйте сейчас, чтобы записать его в список всемирного наследия ЮНЕСКО", — написал Франческини.

With #Odessa Mayor #GennadiyTrukhanov. A wonderful city, deeply connected to Italy throughout history, now risking destruction. Act now to inscribe it as @UNESCO #Worldheritage pic.twitter.com/2liGzJl88S

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По данным ЮНЕСКО, по меньшей мере 53 исторических и религиозных объекта были повреждены в Украине с начала вторжения рф.