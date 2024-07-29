С начала июня 2024 года в США было экспортировано почти 250 тонн украинского меда из Одесской области. Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация, передает УНН.

Детали

Уточняется, что мед прошел тщательную проверку и получил необходимые документы от специалистов Южного межрегионального главного управления Госпродпотребслужбы на государственной границе.

Мы гордимся, что украинский мед из Одесской области теперь доступен американским потребителям, и уверены, что этот экспортный успех станет еще одним шагом к укреплению экономических связей между нашими странами и повышению имиджа украинской продукции на мировом рынке - отметили в ведомстве.

Отметим, в Реестре паспортов пасек Одесской области насчитывается 3173 пасек, что составляет 174 482 пчелосемей. Кроме того, в регионе зарегистрировано 8 субъектов хозяйствования, которые осуществляются производство гомогенизированного меда. Из них 7 имеют право экспорта продукта за границу.

В облгосадминистрации напомнили, что с 30 ноября 2024 года мед и другие продукты пчеловодства, предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в ЕС только, если они отправляются, полученные и/или изготовленные в тех учреждениях, которые указаны в списке от компетентного органа страны-экспортера.

Напомним

В Одесской области стремительно развивается улиточный бизнес. Местные фермеры производят не только вкусное мясо улиток, но и создают изысканные фаршированные деликатесы в различных соусах. За первые пять месяцев 2024 года Украина экспортировала 447 тонн моллюсков, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2023 года