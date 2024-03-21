Одесская область вошла в топ-5 "лидеров" по количеству ДТП в стране

Одесская область вошла в топ-5 регионов Украины по количеству аварий с начала года. Всего за два месяца в Одесской области зафиксировали 181 ДТП, передает УНН со ссылкой на платформу Опендатабот.

Детали

Как сообщает платформа, на первом месте в антирейтинге Днепропетровская область (290 ДТП), на втором — Львовская (247), на третьем — Киев (241 ДТП), на четвертом — Киевская область (209). И замыкает пятерку Одесский регион.

Всего в стране за январь-февраль произошло 2829 аварий на дрогах. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период до начала полномасштабного вторжения.

Ранее УНН сообщал, что в Одесской области на некоторых участках состояние дорог критическое. Речь идет, в частности, о дороге Раздельная-Старостино-Надия (Раздельнянский район), о дороге от Новопавловки до Перекрестово (Захаровская ОТГ), о подьезде к селу Омарбия (Измаильский район). Ремонты данных дорог последний раз осуществлялись в советское время, рассказывают в местных громадах.

Главы громад просят областную администрацию найти возможность для ремонта, ведь вопрос так же аргументируют безопасностью и сохранением жизни людей.