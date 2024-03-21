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Детям нужно доехать в школу, скорым - в больницы: Одесскую ОВА просят найти возможность отремонтировать дороги в регионе

Детям нужно доехать в школу, скорым - в больницы: Одесскую ОВА просят найти возможность отремонтировать дороги в регионе

Киев  •  УНН

21 марта 2024, 08:08  •  16460 просмотра

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Одесскую ОВА просят найти возможность отремонтировать дороги в регионе.

Одесская область - крупнейшая область Украины, которая сегодня, кроме сложной оборонной ситуации, должна решать свои многочисленные тыловые вопросы, в частности ремонт дорог. На некоторых участках его в последний раз видели в советское время, рассказывают в местных громадах и просят областную администрацию найти возможность для ремонта, ведь вопрос так же аргументируют безопасностью и сохранением жизни людей, сообщает УНН.

На этих фото действительно трудно сказать, когда в последний раз здесь были дороги, и почему ситуация доведена до того, что их вынужденно должны ремонтировать тогда, когда страна нуждается в аккумулировании ресурсов на оборону от врага. Впрочем, ситуация критическая, говорит Раздельнянский городской голова Валерий Шовкалюк.

"Последний капитальный ремонт дороги был перед 90-ми годами, еще в советское время. После того капитально она не ремонтировалась. На этой дороге (Раздельная-Старостино-Надия) у нас находится 9 населенных пунктов, и два учебных заведения. Обе школы работают на подвозе детей, в одну подвозят детей из четырех сел, в другую - из пяти. По дороге есть два больших подъема, которые в очень плохом состоянии, а это дети - их безопасность, особенно зимой. Мы их утром возим в школу, а вечером - домой по этой дороге. Поэтому ремонт критически и срочно необходим для громады", - говорит Шовкалюк.

Похожая ситуация и в Захаровской ОТГ, но там, кроме детей и пациентов, есть еще одна боль - фуры, которые из-за плохих дорог просто "ложатся" на бок и их поднимает трактор.

"Наша дорога, от Новопавловки до Перекрестово, имеет удлиненный спуск. При дождях, когда фермеры везут зерно, она очень разбивается. Были случаи, что целые бензовозы на бок ложились. Поэтому иногда там дежурят тракторы, которые поднимают машины, чтобы они дальше могли ехать. Постоянная проблема для наших ОТГ. Каждый год мы подсыпаем щебень, а качественного ремонта здесь не было лет 30", - рассказывает Захаровский голова Алексей Осийчук.

Отказаться от перевозки людей могут и из-за дорог в Измаильском районе.

"Крайне важно сделать подъезд к селу Омарбия. Поселок Омарбия - это самый отдаленный и самый древний район Килии. До центра города Килии из Омарбии ехать около 10-15 км, до школы и садика - около 6 км. Раньше школа и садик были на территории самой Омарбии, но со временем их закрыли. И теперь жители поселка возят детей в школу и садик города Килия.

В Омарбии живут люди, которые пользуются всеми благами города Килия, - больницей, аптеками, магазинами. Для людей эта дорога - единственная связь с городом, чтобы туда заезжать.

Дорога, которая нуждается в ремонте, находится на балансе службы местных автомобильных дорог Одесской области. Последний раз она, наверное, еще в советское время ремонтировалась. А, может, и нет - как построили, так она и служила.

Состояние дороги такое, критическое - это мягко говоря.

Поэтому это первый вопрос - школьный автобус по той дороге катается, у нас большие проблемы с его проездом. Потом там еще маршрутный автобус катается. Перевозчик не впервые говорит, что будет отказываться от перевозок туда.

Сейчас военное положение, делать капитальный ремонт, может, и дорого, поэтому благодаря сотрудничеству с ОВА - мы со своей стороны бюджета выделили 1 млн 170, и Служба автомобильных дорог добавила денег, и там общая сумма получается около 4 млн грн - ямочный ремонт начали делать в прошлом году. Чтобы хотя бы можно было туда проезжать сегодня, и деткам в школу", - указал Килийский городской голова Вячеслав Чернявский.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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