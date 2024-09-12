Одесская область - в топ-5 среди регионов по программе "еОселя" - Кипер
Киев • УНН
Одесская область стала одной из пяти лидеров среди регионов по программе «еОселя». По этой программе уже привлечено 850 миллионов долларов, а 277 защитников из Одесской области получили беспроцентные кредиты на жилье.
Одесская область попала в пятерку лидеров среди регионов по программе «еОселя». Об этом рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Все вместе и активно работаем над «еОселей». Одесская область - в пятерке лидеров среди регионов. По этой программе уже привлекли 850 миллионов долларов
Напомним,
По программе «еОселя» 277 защитников из Одесской области получили беспроцентные кредиты на новое жилье. Одесская ОВА компенсирует льготную ставку для отдельных категорий населения, включая военных и правоохранителей.