Одещина - у топ-5 серед регіонів за програмою "єОселя" - Кіпер
Київ • УНН
Одеська область стала однією з п'яти лідерів серед регіонів за програмою "єОселя". За цією програмою вже залучено 850 мільйонів доларів, а 277 захисників з Одещини отримали безвідсоткові кредити на житло.
Одеська область потрапила до п'ятірки лідерів серед регіонів за програмою "єОселя". Про це розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Всі разом і активно працюємо над "єОселею". Одещина - у пʼятірці лідерів серед регіонів. За цією програмою вже залучили 850 мільйонів доларів
Нагадаємо
За програмою "єОселя" 277 захисників з Одещини отримали безвідсоткові кредити на нове житло. Одеська ОВА компенсує пільгову ставку для окремих категорій населення, включаючи військових та правоохоронців.