Одесса подверглась атаке рф: враг нанес ракетный удар, задето инфраструктуру

Одесса подверглась атаке рф, враг нанес ракетный удар, повреждена инфраструктура, сообщили в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.

Враг нанес очередной ракетный удар по Одесской области. Повреждена территория объекта инфраструктуры - написал глава ОВА Кипер.

Глава ГВА Лысак уточнил:

Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура



Со слов Кипера, информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.

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