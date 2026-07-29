Одесса подверглась атаке рф: враг нанес ракетный удар, задето инфраструктуру
Киев • УНН
Глава ОВА Кипер сообщил о ракетном ударе по Одесской области, в результате которого поврежден объект инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.
Одесса подверглась атаке рф, враг нанес ракетный удар, повреждена инфраструктура, сообщили в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.
Враг нанес очередной ракетный удар по Одесской области. Повреждена территория объекта инфраструктуры
Глава ГВА Лысак уточнил:
Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура
Со слов Кипера, информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.
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