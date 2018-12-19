Одесский зоопарк поздравил с Новым годом шансоном и свиньей

Так, на видеоролике показывается, как человек в костюме свиньи заходит в кабинет, где в директорском кресле сидит человек, переодетая в костюм собаки. Отметим, что собака символизирует 2018 год, который уже заканчивается, а свинья – 2019-й, который вскоре наступит.

Поэтому в кабинете между собакой и свиньей возникает конфликт: свинья пытается выгнать собаку, однако та дает отпор и бьет своего оппонента по голове. Свинья не сдалась и взялась за биту. Так ей удалось выгнать собаку из кабинета. В ходе видеоролика свинья прибегла даже к стрельбе из ружья.

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"Мой подход достаточно понятен и прост. Праздник жизни за землю пришел", поется в песне в тот момент, когда свинья бросает в сторону собаки ножи.

Песня заканчивается тем, что свинье удается завладеть директорским креслом.

Напомним, братья Виталий и Владимир Кличко в костюмах Дедов Морозов вспомнили детство и поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством.