Одеський зоопарк привітав з Новим роком шансоном і свинею
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Одеський зоопарк привітав з Новим 2019-м роком, знявши святковий ролик. Він опублікований на YouTube-каналі зоопарку, передає УНН.
Так, на відеоролику показується, як людина в костюмі свині заходить до кабінету, де у директорському кріслі сидить людина, переодягнена у костюм собаки. Зазначимо, що собака символізує 2018 рік, який вже закінчується, а свиня – 2019-й, який невдовзі настане.
Тож у кабінеті між собакою та свинею виникає конфлікт: свиня намагається вигнати собаку, однак той дає відсіч і б'є свого опонента по голові. Свиня не здалася і взялася за биту. Так їй вдалося вигнати собаку з кабінету. У ході відеоролику свиня вдається навіть до стрілянини із рушниці.
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"Мій підхід достатньо зрозумілий та простий. Свято життя за землю прийшов", – співається у пісні у той момент, коли свиня кидає в бік собаки ножі.
Пісня закінчується тим, що свині вдається заволодіти директорським кріслом.
Нагадаємо, брати Віталій та Володимир Клички у костюмах Дідів Морозів згадали дитинство і привітали українців з Новим роком та Різдвом.