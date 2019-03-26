Одесский суд вынес приговор диверсанту, взорвавшему железнодорожный путь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Малиновский районный суд Одессы вынес приговор гражданину Республики Молдова, который признан виновным в устройстве диверсии 24 декабре 2014 года на Одесской железной дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений Малиновского райсуда.
Суд установил, что гражданин Молдовы, который проживал в городе Тирасполь, согласился за вознаграждение в размере 1000 долларов заложить и привести в действие взрывное устройство под железнодорожным полотном перед приближением грузового поезда №3057.
В приговоре указано, что в результате диверсии были разрушены шпалы и рельсы, а также был разрушен электровоз, создав при этом угрозу жизни и здоровью личного состава поезда и сотрудников моторвагонного депо. Диверсанту удалось скрыться с места преступления, но вскоре он был задержан и взят под стражу.
За умышленный подрыв железнодорожного пути иностранца приговорили к лишению свободы на 6 лет и 3 месяца. Кроме того, администрация "Укрзализныци" стянула с диверсанта средства за восстановление шпал, рельсов и ремонт электровоза.
Напомним, 24 декабря 2014 на Одесской железной дороге произошел взрыв, в результате которого разорвало шпалу и рейсу.
Как сообщал УНН, взрыв квалифицировали как террористический акт.
Позже взрыв на Одесской железной дороге было квалифицировано как диверсию.