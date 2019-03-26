Одесский суд вынес приговор диверсанту, взорвавшему железнодорожный путь

Суд установил, что гражданин Молдовы, который проживал в городе Тирасполь, согласился за вознаграждение в размере 1000 долларов заложить и привести в действие взрывное устройство под железнодорожным полотном перед приближением грузового поезда №3057.

В приговоре указано, что в результате диверсии были разрушены шпалы и рельсы, а также был разрушен электровоз, создав при этом угрозу жизни и здоровью личного состава поезда и сотрудников моторвагонного депо. Диверсанту удалось скрыться с места преступления, но вскоре он был задержан и взят под стражу.



За умышленный подрыв железнодорожного пути иностранца приговорили к лишению свободы на 6 лет и 3 месяца. Кроме того, администрация "Укрзализныци" стянула с диверсанта средства за восстановление шпал, рельсов и ремонт электровоза.

Напомним, 24 декабря 2014 на Одесской железной дороге произошел взрыв, в результате которого разорвало шпалу и рейсу.



Как сообщал УНН, взрыв квалифицировали как террористический акт.



Позже взрыв на Одесской железной дороге было квалифицировано как диверсию.