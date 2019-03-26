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Одесский суд вынес приговор диверсанту, взорвавшему железнодорожный путь

Киев • УНН

 • 7794 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Малиновский районный суд Одессы вынес приговор гражданину Республики Молдова, который признан виновным в устройстве диверсии 24 декабре 2014 года на Одесской железной дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений Малиновского райсуда.

Одесский суд вынес приговор диверсанту, взорвавшему железнодорожный путь

Суд установил, что гражданин Молдовы, который проживал в городе Тирасполь, согласился за вознаграждение в размере 1000 долларов заложить и привести в действие взрывное устройство под железнодорожным полотном перед приближением грузового поезда №3057.

В приговоре указано, что в результате диверсии были разрушены шпалы и рельсы, а также был разрушен электровоз, создав при этом угрозу жизни и здоровью личного состава поезда и сотрудников моторвагонного депо. Диверсанту удалось скрыться с места преступления, но вскоре он был задержан и взят под стражу.

За умышленный подрыв железнодорожного пути иностранца приговорили к лишению свободы на 6 лет и 3 месяца. Кроме того, администрация "Укрзализныци" стянула с диверсанта средства за восстановление шпал, рельсов и ремонт электровоза.

Напомним, 24 декабря 2014 на Одесской железной дороге произошел взрыв, в результате которого разорвало шпалу и рейсу.

Как сообщал УНН, взрыв квалифицировали как террористический акт.

Позже взрыв на Одесской железной дороге было квалифицировано как диверсию.

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