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Одеський суд виніс вирок диверсанту, який підірвав залізничну колію

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Малиновський районний суд Одеси виніс вирок громадянину Республіки Молдови, якого визнано винним у влаштуванні диверсії 24 грудні 2014 року на Одеській залізниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень Малиновського райсуду.

Одеський суд виніс вирок диверсанту, який підірвав залізничну колію

Суд встановив, що громадянин Молдови, який проживав у місті Тирасполь, погодився за винагороду розміром 1 тисяча доларів закласти й підірвати вибуховий пристрій під залізничною колією перед наближенням вантажного поїзда №3057.

У вироку зазначено, що внаслідок диверсії були зруйновані шпали і рейки, а також зазнав пошкоджень електровоз, створивши при цьому загрозу життю і здоров'ю особового складу потягу та співробітників моторвагонного депо. Диверсанту вдалось втекти з місця злочину, але згодом його було затримано і взято під варту.

За умисний підрив залізничної колії іноземця засудили до позбавлення волі на 6 років і 3 місяці. Крім того, адміністрація "Укрзалізниці" стягнула з диверсанта кошти за відновлення шпал, рейок і ремонт електровоза.

Нагадаємо, 24 грудня 2014 року на Одеській залізниці стався вибух, внаслідок якого розірвало шпалу та рейсу. 

Як повідомляв УНН, вибух кваліфікували як терористичний акт. 

Пізніше вибух на Одеській залізниці було кваліфіковано як диверсію.

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