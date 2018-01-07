Одесский БК "БИПА" усилился американским и украинским защитниками

В новом году в составе "БИПЫ" выступят два новичка. Так, пополнил клуб американец Джошуа Кортез Ноффле, который прошлый сезон провел в словацком "Левице". После выступлений за колледж "Хивасси" и университет "Ли" в США Ноффле играл в Финляндии, Германии и Чехии. Также в "БИПЕ" теперь будет играть Александр Прокопенко, который начинал сезон в "Динамо-Одесса", а до этого выступал за "Химик".

В то же время из"БИПЫ" в "Динамо" перешли Дмитрий Ходов и Сергей Алферов - соответственно, между одесскими клубам произошла своеобразная ротация.

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Стоит отметить, что 29-летний Ноффле в прошлом сезоне отмечался в среднем 12,7 очка при 4,9 подбора за игру, а Прокопенко в нынешней кампании Высшей лиги Украины получил по 12,8 очка при 4,8 передач и 3,8 подборах.

Добавим также, сейчас "БИПА" занимает пятое место на чемпионате Украины, имея 6 выигрышей при 8 поражениях.