Одеський БК "БІПА" підсилився американським і українським захисниками
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Одеську команду Суперліги Парі-Матч "БІПУ" поповнили два новачки, а також колектив зазнав двох кадрових втрат, передає УНН з посиланням на прес-службу команди.
У новому році в складі "БІПИ" виступатимуть два новачки. Так, поповнив клуб американець Джошуа Кортез Ноффле, який минулий сезон провів в словацькому "Левице". Після виступів за коледж "Хівассі" і університет "Лі" в США Ноффле грав в Фінляндії, Німеччини та Чехії. Також в "БІПі" тепер буде грати Олександр Прокопенко, який розпочинав сезон у "Динамо-Одеса", а до цього виступав за южненський "Хімік".
У той же час з "БІПИ" в "Динамо" перейшли Дмитро Ходов і Сергій Алфьоров - відповідно, між одеськими клубам відбулася своєрідна ротація.
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Варто відзначити, що 29-річний Ноффле у минулому сезоні відзначався в середньому 12,7 очками при 4,9 підбиранням за гру, а Прокопенко у нинішній кампанії Вищої ліги України здобував по 12,8 очка при 4,8 передач і 3,8 підбираннях.
Додамо також, наразі "БІПА" посідає 5-е місце на чемпіонаті України, маючи 6 виграшів при 8 поразках.