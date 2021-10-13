Одесские школы уходят на недельную дистанционку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Со следующего понедельника (18 октября) все школы Одессы переходят на недельное дистанционное обучение. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, передает УНН.
Детали
По словам Буйневич после недели дистанционного обучения школы уйдут на недельные каникулы — с 25 по 29 октября. Чиновница подчеркнула, что переносить каникулы, как рекомендовало Министерство науки и образования, учебные заведения города не будут.
Решение перейти на дистанционное обучение было принято исходя из того, что на сегодняшний день в Одессе на карантин закрыты почти 200 классов. За парты ученики вернутся уже в ноябре. Однако если к этому моменту в регионе объявят “красный” уровень эпидемической опасности, очное обучение будет проходить только в тех школах, где на 100% вакцинирован весь учительский коллектив.