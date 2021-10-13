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Одесские школы уходят на недельную дистанционку

Одесские школы уходят на недельную дистанционку

Киев  •  УНН

 • 13279 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Со следующего понедельника (18 октября) все школы Одессы переходят на недельное дистанционное обучение. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, передает УНН.

Детали

По словам Буйневич после недели дистанционного обучения школы уйдут на недельные каникулы — с 25 по 29 октября. Чиновница подчеркнула, что переносить каникулы, как рекомендовало Министерство науки и образования, учебные заведения города не будут.

Решение перейти на дистанционное обучение было принято исходя из того, что на сегодняшний день в Одессе на карантин закрыты почти 200 классов. За парты ученики вернутся уже в ноябре. Однако если к этому моменту в регионе объявят “красный” уровень эпидемической опасности, очное обучение будет проходить только в тех школах, где на 100% вакцинирован весь учительский коллектив.

Украинские Национальные Новости

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УНН-Одесса

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