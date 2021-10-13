Одеські школи йдуть на тижневу дистанційку

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За словами Буйневич після тижня дистанційного навчання школи підуть на тижневі канікули - з 25 по 29 жовтня. Чиновниця наголосила, що переносити канікули, як рекомендувало Міністерство науки і освіти, навчальні заклади міста не будуть.

Рішення перейти на дистанційне навчання було прийнято виходячи з того, що на сьогодні в Одесі на карантин закриті майже 200 класів. За парти учні повернуться вже в листопаді. Однак якщо до цього моменту в регіоні оголосять "червоний" рівень епідемічної небезпеки, очне навчання буде проходити тільки в тих школах, де на 100% вакциновано весь учительський колектив.