Одесские правоохранители задержали несовершеннолетних за убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Одесские правоохранители задержали несовершеннолетних за убийство односельчанина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
В полицию поступило телефонное сообщение, что в поле возле села Новая Плахтиевка обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.
Полицейские установили личность погибшего, им оказался 27-летний житель села Плахтиевка. Причиной смерти мужчины стала черепно-мозговая травма.
Сотрудниками полиции был установлен круг лиц, с которыми общался погибший, а затем и подозреваемые в совершении преступления. Злоумышленниками оказались 16, 17 и 18-летние односельчане погибшего.
Установлено, что подозреваемые вместе с потерпевшим совместно употребляли спиртные напитки. Между ними возникла ссора, во время которой злоумышленники начали наносить потерпевшему удары руками. Когда последний упал на землю, то самый старший из правонарушителей взял молоток и стал им наносить удары по голове потерпевшего. После чего, чтобы скрыть следы своего преступления, они вывезли его за село и подожгли.
Задержанным сообщено о подозрении по ч.2 ч.115 (умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Преступникам грозит наказание от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.