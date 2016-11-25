Одеські правоохоронці затримали неповнолітніх за вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Одеські правоохоронці затримали неповнолітніх за вбивство односельчанина. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
До поліції надійшло телефонне повідомлення, що в полі неподалік села Нова Плахтіївка виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті.
Поліцейські встановили особу загиблого, ним виявився 27-річний житель села Плахтіївка. Причиною смерті чоловіка стала черепно-мозкова травма.
Співробітниками поліції було встановлено коло осіб, з якими спілкувався загиблий, а потім і підозрювані у скоєнні злочину. Зловмисниками виявилися 16, 17 та 18-річні односельці загиблого.
Встановлено, що підозрювані разом з потерпілим спільно вживали спиртні напої. Між ними виникла сварка, під час якої зловмисники почали наносити потерпілому удари руками. Коли останній впав на землю, то самий старший із правопорушників взяв молоток і почав ним наносити удари по голові потерпілого. Після чого, щоб приховати сліди свого злочину, вони вивезли його за село і підпалили.
Затриманим повідомлено про підозру за ч.2 ч.115 (умисне вбивство) КК України. Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Злочинцям загрожує покарання від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.