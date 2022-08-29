Украинский фильм "Кроткая" попал на фестиваль в москве: разгорелся скандал
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Фильм одесского режиссера Наталии Князевой "Кроткая" попал в программу Московского международного кинофестиваля-2022 – Одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ) выразило возмущение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление организации.
Детали
"Кроткая" – экранизация одноименного произведения русского писателя Федора Достоевского, снятая в Одессе.
Фильм был создан при участии кинооператора, соучредителя киностудии Cinemastudio Сергея Колбинева и вошел в программу кинофестиваля в номинации "Российский след".
Стоит отметить, что президентом этого кинофестиваля является Никита Михалков – российский кинорежиссер, поддерживающий политику российского диктатора владимира путина и войну в Украине.
Одесское отделение НСКУ считает участие фильма в этом фестивале неприемлемым и заявило, что настаивает на исключении оператора Сергея Колбинева из состава членов НСКУ.
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"Мы подчеркиваем, что одесские кинематографисты, чья славная история и чьи лучшие экранные произведения давно и заслуженно вошли в сокровищницу национального и зарубежного киноискусства – глубоко возмущены предательским поведением господина Сергея Колбинева и категорично настаивают на невозможности пребывания с ним, как минимум, в единой творческой среде", – говорится в заявлении.
Напомним
31 августа в Киеве состоится премьера украинского фильма "Снайпер. Белый ворон".