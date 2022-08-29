Украинский фильм "Кроткая" попал на фестиваль в москве: разгорелся скандал

Детали

"Кроткая" – экранизация одноименного произведения русского писателя Федора Достоевского, снятая в Одессе.

Фильм был создан при участии кинооператора, соучредителя киностудии Cinemastudio Сергея Колбинева и вошел в программу кинофестиваля в номинации "Российский след".

Стоит отметить, что президентом этого кинофестиваля является Никита Михалков – российский кинорежиссер, поддерживающий политику российского диктатора владимира путина и войну в Украине.

Одесское отделение НСКУ считает участие фильма в этом фестивале неприемлемым и заявило, что настаивает на исключении оператора Сергея Колбинева из состава членов НСКУ.

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"Мы подчеркиваем, что одесские кинематографисты, чья славная история и чьи лучшие экранные произведения давно и заслуженно вошли в сокровищницу национального и зарубежного киноискусства – глубоко возмущены предательским поведением господина Сергея Колбинева и категорично настаивают на невозможности пребывания с ним, как минимум, в единой творческой среде", – говорится в заявлении.

Напомним

31 августа в Киеве состоится премьера украинского фильма "Снайпер. Белый ворон".