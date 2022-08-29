Український фільм "Покірлива" потрапив на фестиваль у москві: розгорівся скандал

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"Покірлива" – екранізація однойменного твору російського письменника Федора Достоєвського, знята в Одесі.

Фільм був створений за участі кінооператора, співзасновника кіностудії Cinemastudio Сергія Колбінєва й увійшов до програми кінофестивалю в номінації "російський слід".

Варто зазначити, що президентом цього кінофестивалю є Микита Міхалков – російський кінорежисер, який підтримує політику російського диктатора володимира путіна та війну в Україні.

Одеське відділення НСКУ вважає участь фільму у цьому фестивалі неприйнятною та заявило, що наполягає на виключенні оператора Сергія Колбінєва зі складу членів НСКУ.

Цитата

"Ми наголошуємо, що одеські кінематографісти, чия славетна історія та чиї найкращі екранні твори давно та заслужено увійшли до скарбниці національного та зарубіжного кіномистецтва – глибоко обурені зрадницькою поведінкою пана Сергія Колбінєва і категорично наполягають на неможливості перебувати з ним, як мінімум, в єдиному творчому середовищі", – ідеться у заяві.

Нагадаємо

31 серпня у Києві відбудеться прем'єра українського фільму "Снайпер. Білий ворон".