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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 62579 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 102500 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 106754 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 156627 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 181056 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 130970 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 125419 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
Одесские карнизы снова обваливаются, травмирован иностранец

Одесские карнизы снова обваливаются, травмирован иностранец

Киев  •  УНН

 • 11172 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В центре Одессы со здания обвалился кусок карниза, обломки ранили иностранного туриста. Фото и видео произошедшего инцидента выложили в соцсеть очевидцы.

Детали

ЧП обсудили на аппаратном совещании в мэрии 16 августа. Как сообщил вице-мэр Дмитрий Жеман, пострадавший госпитализирован в одну из частных городских клиник. Полученные им травмы незначительны, но на рассечения пришлось наложить швы. Жизни иностранца ничего не угрожает. По разным данным во время происшествия травмировался турист из Евросоюза. Дом, ставший причиной ЧП, находится улице Садовая, 11. По словам городского головы, дом находятся на обслуживании у ЖУ “Ренессанс”, на которое теперь могут наложить штраф за ненадлежащее отношение к памятникам культурного наследия.

Напомним, 2 августа со здания, являющегося памятником архитектуры, отвалился кусок лепнины. Он задел настенный уличный фонарь, который вырвало вместе с декором. Обошлось без жертв. 8 июля в центре Одессы с дома, являющегося памятником архитектуры, карниз обвалился на тротуар рядом с пешеходами. 6-го июля в Одессе на Молдаванке произошло сразу два обвала домов, погибла 83-летняя женщина.

Украинские Национальные Новости

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УНН-Одесса

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