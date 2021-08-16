Одеські карнизи знову обвалюються, травмований іноземець

Деталі

НП обговорили на апаратній нараді в мерії 16 серпня. Як повідомив віцемер Дмитро Жеман, потерпілий госпіталізований в одну з приватних міських клінік. Отримані ним травми незначні, але на розсічення довелося накласти шви. Життю іноземця нічого не загрожує. За різними даними під час події травмувався турист з Євросоюзу. Будинок, який став причиною НП, знаходиться вулиці Садова, 11. За словами міського голови, будинок знаходяться на обслуговуванні у ЖУ “Ренесанс”, на яке тепер можуть накласти штраф за неналежне ставлення до пам’ятників культурної спадщини.

Нагадаємо, 2 серпня з будівлі, що є пам’ятником архітектури, відвалився шматок ліпнини. Він зачепив настінний вуличний ліхтар, який вирвало разом з декором. Обійшлося без жертв. 8 липня в центрі Одеси з будинку, який є пам’яткою архітектури, карниз обвалився на тротуар поруч з пішоходами. 6-го липня в Одесі на Молдаванці сталося відразу два обвали будинків, загинула 83-річна жінка.