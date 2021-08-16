Одеські карнизи знову обвалюються, травмований іноземець

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17 березня, 19:38 • 105434 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 138280 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 164955 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161845 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182475 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159599 перегляди

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У центрі Одеси з будівлі обвалився шматок карниза, уламки поранили іноземного туриста. Фото і відео інциденту, що стався виклали в соцмережу очевидці.

Деталі

НП обговорили на апаратній нараді в мерії 16 серпня. Як повідомив віцемер Дмитро Жеман, потерпілий госпіталізований в одну з приватних міських клінік. Отримані ним травми незначні, але на розсічення довелося накласти шви. Життю іноземця нічого не загрожує. За різними даними під час події травмувався турист з Євросоюзу. Будинок, який став причиною НП, знаходиться вулиці Садова, 11. За словами міського голови, будинок знаходяться на обслуговуванні у ЖУ “Ренесанс”, на яке тепер можуть накласти штраф за неналежне ставлення до пам’ятників культурної спадщини.

Нагадаємо, 2 серпня з будівлі, що є пам’ятником архітектури, відвалився шматок ліпнини. Він зачепив настінний вуличний ліхтар, який вирвало разом з декором. Обійшлося без жертв. 8 липня в центрі Одеси з будинку, який є пам’яткою архітектури, карниз обвалився на тротуар поруч з пішоходами. 6-го липня в Одесі на Молдаванці сталося відразу два обвали будинків, загинула 83-річна жінка.

Українські Національні Новини

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УНН-Одеса

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