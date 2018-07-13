Одесская теннисистка стала четвертьфиналисткой соревнований в Будапеште
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила вторую соперницу в рамках крупного турнира категории ITF с призовым фондом в 100 тыс. долл., который проходит в Будапеште (Венгрия), передает УНН.
Противостояние с экс-50 ракеткой мира чешкой Маркетой Вондрусовой началось для одесситки с негативным привкусом, а именно проигранной подачей на своем гейме на старте. Однако в восьмом гейме 18-летняя представитель Украины выровняла положение и на тай-брейке забрала партию в свой актив — 7:6 (6).
Во второй партии Ястремская не оставила шансов 7-й сеяной, отметившись двумя брейками на старте — 6:2.
Добавим также, за выход в 1/2 финала Ястремская поборется с хорваткой Теной Лукас, которая одолела на пути 20-ю сеяную китаянку Яфан Вань.