Одесская теннисистка стала четвертьфиналисткой соревнований в Будапеште

Противостояние с экс-50 ракеткой мира чешкой Маркетой Вондрусовой началось для одесситки с негативным привкусом, а именно проигранной подачей на своем гейме на старте. Однако в восьмом гейме 18-летняя представитель Украины выровняла положение и на тай-брейке забрала партию в свой актив — 7:6 (6).

Во второй партии Ястремская не оставила шансов 7-й сеяной, отметившись двумя брейками на старте — 6:2.

Добавим также, за выход в 1/2 финала Ястремская поборется с хорваткой Теной Лукас, которая одолела на пути 20-ю сеяную китаянку Яфан Вань.