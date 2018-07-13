Одеська тенісистка стала чвертьфіналісткою змагань у Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. 18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла другу суперницю в рамках крупного турніру категорії ITF з призовим фондом в 100 тис. дол., що відбувається у Будапешті (Угорщина), передає УНН.
Протистояння із екс-50 ракеткою світу чешкою Маркетою Вондрусовою почалося для одеситки з негативним присмаком, а саме програною подачею на своєму геймі на старті. Однак у восьмому геймі 18-річна представник України вирівняла становище і на тай-брейку забрала партію до свого активу — 7:6 (6).
У другій партії Ястремська не залишила шансів 7-й сіяній, відзначившись двома брейками на старті — 6:2.
Додамо також, за вихід до 1/2 фіналу Ястремьска побореться із хорваткою Теною Лукас, яка здолала на шляху 20-у сіяну китаянку Яфань Ван.