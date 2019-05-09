Одесситку задержали за георгиевскую ленту
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Одесситка привлекается к административной ответственности за ношение георгиевской ленты в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
Ее правоохранители остановили в местах проведения массовых мероприятий на Аллее Славы.
Женщину доставили в Приморский отдел полиции. Решается вопрос о привлечении ее к ответственности по ст. 1733 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Добавим, людей с георгиевскими ленточками сегодня фиксировали уже 13 раз.
Напомним, мужчина в Одесской области приехал на мероприятие к 9 мая с флагом с запрещенной символикой.