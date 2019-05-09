Одеситку затримали за георгіївську стрічку

КИЇВ. 9 травня. УНН. Одеситка притягується до адміністративної відповідальності за носіння георгіївської стрічки у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.