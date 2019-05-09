Одеситку затримали за георгіївську стрічку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Одеситка притягується до адміністративної відповідальності за носіння георгіївської стрічки у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.
Її правоохоронці зупинили у місцях проведення масових заходів на Алеї Слави.
Жінку доправлено до Приморського відділу поліції. Вирішується питання про притягнення її до відповідальності за ст. 1733 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Додамо, людей з георгіївськими стрічками сьогодні фіксували вже 13 разів.
Нагадаємо, чоловік на Одещині приїхав на захід до 9 травня з прапором із забороненою символікою.