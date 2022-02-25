Одесситам ограничили передвижение по прибрежной зоне

“Кроме этого напоминаем, что ни в коем случае не фотографируйте и не распространяйте информацию о передвижении военной техники и военных!” — говорится в сообщении.

Отметим, что 25 февраля СБУ заявила о задержании в Черноморске (Одесская область) пророссийского диверсанта, который рисовал специальные метки-ориентиры.

“Если вы увидели метки (крест, круг и т.д.), нанесённые люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся. Закрасьте, засыпьте или другим способом уничтожьте отметку. Это может быть система сигналов, которые использует враг для координации вторжения”, — заявили в СБУ.

Отметим, что 25 февраля на крышах медучреждений Одессы размещают белые полотна со знаком красного креста. В военный период эмблема красного креста выполняет роль защитного знака.