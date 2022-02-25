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Одеситам обмежили пересування по прибережній зоні

Одеситам обмежили пересування по прибережній зоні

Київ • УНН

 • 136327 перегляди

ОДЕСА. 25 лютого. УНН. Мерія Одеси просить городян обмежити пересування пляжами та прибережною зоною, інформує УНН.

“Окрім цього, нагадуємо, що в жодному разі не фотографуйте і не розповсюджуйте інформацію про пересування військової техніки та військових!”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 25 лютого СБУ заявила про затримання у Чорноморську (Одеська область) проросійського диверсанта, який малював спеціальні мітки-орієнтири. 

"Якщо ви побачили мітки (хрест, коло тощо), нанесені люмінесцентною або світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться. Зафарбуйте, засипте або в інший спосіб знищіть відмітку. Це може бути система сигналів, які використовує ворог для координації вторгнення”, — заявили у СБУ.

Зазначимо, що 25 лютого на дахах медустанов Одеси розміщують білі полотна зі знаком червоного хреста. У воєнний період емблема червоного хреста виконує роль захисного знака.

Українські Національні Новини

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