Одеситам обмежили пересування по прибережній зоні
Київ • УНН
ОДЕСА. 25 лютого. УНН. Мерія Одеси просить городян обмежити пересування пляжами та прибережною зоною, інформує УНН.
“Окрім цього, нагадуємо, що в жодному разі не фотографуйте і не розповсюджуйте інформацію про пересування військової техніки та військових!”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що 25 лютого СБУ заявила про затримання у Чорноморську (Одеська область) проросійського диверсанта, який малював спеціальні мітки-орієнтири.
"Якщо ви побачили мітки (хрест, коло тощо), нанесені люмінесцентною або світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться. Зафарбуйте, засипте або в інший спосіб знищіть відмітку. Це може бути система сигналів, які використовує ворог для координації вторгнення”, — заявили у СБУ.
Зазначимо, що 25 лютого на дахах медустанов Одеси розміщують білі полотна зі знаком червоного хреста. У воєнний період емблема червоного хреста виконує роль захисного знака.