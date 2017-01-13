Одессит до смерти забил иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Одессе правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил иностранца. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
В полицию поступило сообщение, что возле гаражей на ул. Люстдорфская дорога обнаружен труп мужчины. На месте происшествия установлено, что на теле погибшего мужчины есть телесные повреждения в виде раны затылочной области головы. Как выяснилось, он погиб от рук знакомого во время внезапно возникшего конфликта.
Проведя тщательный осмотр места происшествия, правоохранители изъяли оставленные преступником следы и вещественные доказательства. Также было установлено лицо жены потерпевшего. Как выяснилось, погибший - 32-летний гражданин соседней страны, который временно проживал в Одессе.
Правоохранители выяснили, что смертельный удар мужчина нанес потерпевшему на почве неприязненных отношений и внезапно возникшего конфликта. По месту его проживания проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъяты неопровержимые доказательства его причастности к преступлению.
По факту дела начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан согласно ст. 208 УПК Украины (по подозрению в совершении преступления) и помещен в изолятор временного содержания.
Расследование продолжается.