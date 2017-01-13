Одесит до смерті забив іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який до смерті забив іноземця. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
До поліції надійшло повідомлення, що біля гаражів на вул. Люстдорфська дорога виявлено труп чоловіка. На місці події встановлено, що на тілі загиблого чоловіка є тілесні ушкодження у вигляді рани потиличної області голови. Як з’ясувалося, він загинув від рук знайомого під час раптово виниклого конфлікту.
Провівши ретельний огляд місця події, правоохоронці вилучили залишені злочинцем сліди та речові докази. Також було встановлено особу дружини потерпілого. Як з’ясувалося, загиблий — 32-річний громадянин сусідньої країни, який тимчасово проживав в Одесі.
Правоохоронці з'ясували, що смертельний удар чоловік завдав потерпілому на ґрунті неприязнених відносин та раптово виниклого конфлікту. За місцем його мешкання проведено санкціонований обшук, у ході якого вилучено неспростовні докази його причетності до злочину.
За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано згідно ст. 208 КПК України (за підозрою у вчиненні злочину) та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Розслідування триває.