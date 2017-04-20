Одесскую область засыпало снегом

Снегопад начался около 7:00 утра. Температура сейчас составляет около нуля градусов, поэтому снег практически сразу тает. Деревья, которые уже успели зацвести, гнутся под тяжестью снежного покрова.

Около 10 утра мокрый снег пошел и в Одессе. Городские коммунальные службы переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях, и создан штаб по оперативному реагированию на последствия стихии.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня в Одессе ожидается существенное ухудшение погодных условий. Ветер северный, днем ​​юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Напомним, из-за циклона 20-22 апреля по всей Украине ожидаются сложные погодные условия — сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до 15-20 м/с.