Одесскую область засыпало снегом
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня утром в северных районах Одесской области пошел снег. Больше всего снега выпало на Подольск, Кодыму, Окны, Балту. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Снегопад начался около 7:00 утра. Температура сейчас составляет около нуля градусов, поэтому снег практически сразу тает. Деревья, которые уже успели зацвести, гнутся под тяжестью снежного покрова.
Около 10 утра мокрый снег пошел и в Одессе. Городские коммунальные службы переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях, и создан штаб по оперативному реагированию на последствия стихии.
Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня в Одессе ожидается существенное ухудшение погодных условий. Ветер северный, днем юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.
Напомним, из-за циклона 20-22 апреля по всей Украине ожидаются сложные погодные условия — сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до 15-20 м/с.