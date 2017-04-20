Одещину засипало снігом

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ОДЕСА-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні вранці у північних районах Одеської області пішов сніг. Найбільше снігу випало на Подільськ, Кодиму, Окни, Балту. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Снігопад розпочався близько 7 години ранку. Температура наразі становить близько нуля градусів, а тому сніг практично відразу тане. Дерева, які вже встигли зацвісти, гнуться під вагою снігового покриву.

Близько 10 ранку мокрий сніг пішов і в Одесі. Міські комунальні служби переведені в режим готовності до роботи в складних погодних умовах, і створено штаб з оперативного реагування на наслідки стихії.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні в Одесі очікується істотне погіршення погодних умов. Вітер північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, через активний циклон 20-22 квітня по всій Україні очікуються складні погодні умови — сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру до 15-20 м/с.

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