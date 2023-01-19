Одесская область: риск ударов врага по гражданской инфраструктуре высокий - ОВА

Цитата

«Тревожное утро: риск ракетных и авиационных ударов врага по гражданской инфраструктуре остается высоким», - сообщил Братчук в Telegram.

Он также отметил, что утренний сигнал воздушной тревоги показал, что враг не оставляет своих планов пытаться атаковать ракетами и наносить авиационные удары, прежде всего по гражданской инфраструктуре и посягать на жизнь мирных граждан.

Дополнение

12 января сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский разведывательный БПЛА над Одесской областью.