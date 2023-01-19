Одесская область: риск ударов врага по гражданской инфраструктуре высокий - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Одесской области риск ракетных и авиационных ударов врага по гражданской инфраструктуре остается высоким. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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«Тревожное утро: риск ракетных и авиационных ударов врага по гражданской инфраструктуре остается высоким», - сообщил Братчук в Telegram.
Он также отметил, что утренний сигнал воздушной тревоги показал, что враг не оставляет своих планов пытаться атаковать ракетами и наносить авиационные удары, прежде всего по гражданской инфраструктуре и посягать на жизнь мирных граждан.
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12 января сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский разведывательный БПЛА над Одесской областью.