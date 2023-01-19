Одещина: ризик ударів ворога по цивільній інфраструктурі високий - ОВА

Цитата

«Тривожний ранок: ризик ракетних та авіаційних ударів ворога по цивільній інфраструктурі залишається високим», - повідомив Братчук у Telegram.

Він також зазначив, що ранковий сигнал повітряної тривоги показав, що ворог не полишає своїх планів намагатися атакувати ракетами та завдавати авіаційних ударів, перш за все по цивільній інфраструктурі й зазіхати на життя мирних громадян.

Доповнення

12 січня повідомлялося, що сили протиповітряної оборони знищили ворожий розвідувальний БПЛА над Одещиною.