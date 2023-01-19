Одещина: ризик ударів ворога по цивільній інфраструктурі високий - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В Одеській області ризик ракетних та авіаційних ударів ворога по цивільній інфраструктурі залишається високим. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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«Тривожний ранок: ризик ракетних та авіаційних ударів ворога по цивільній інфраструктурі залишається високим», - повідомив Братчук у Telegram.
Він також зазначив, що ранковий сигнал повітряної тривоги показав, що ворог не полишає своїх планів намагатися атакувати ракетами та завдавати авіаційних ударів, перш за все по цивільній інфраструктурі й зазіхати на життя мирних громадян.
Доповнення
12 січня повідомлялося, що сили протиповітряної оборони знищили ворожий розвідувальний БПЛА над Одещиною.