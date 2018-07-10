Одесская область планирует нарастить экспорт вина в страны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Одесской области приступили к реализации проекта, который позволит контролировать наименование и происхождения вина по стандартам ЕС и повысит конкурентоспособность продукции на внешних рынках. Об этом сообщил начальник управления аграрной политики Одесской областной государственной администрации Иван Петрив, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
“Планируется ввести контроль качества от куста до готовой продукции. Также реализация проекта позволит при экспорте идентифицировать вино, которое производится именно на территории Одесской области. Ведь неотъемлемой составляющей в условиях ассоциации с ЕС остается обеспечение качества и контроля происхождения пищевой продукции. В частности, до конца этого года будет завершено составление кадастра виноградников. Такой подход станет основой для эффективной защиты прав производителей нашего региона”, - подчеркнул Иван Петрив.
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Кроме того, руководство Одесской областной государственной администрации усиливает сотрудничество с китайскими коллегами.
Начальник управления аграрной политики ОГА Иван Петрив отметил, что “общий импорт вин в КНР постоянно растет, что открывает новые перспективы для производителей региона при условии высокого качества продукции”.
Как писал УНН, украинские вина все активнее покупают за рубежом.
В частности, в течение первых пяти месяцев этого года Украина поставила на экспорт 145 тыс. дал. вина, что на 37% больше, чем в январе-мае 2017 года.
Также, по итогам 2017 года, мы вдвое увеличили объемы экспорта своего вина в страны ЕС.
Сами же украинцы тем временем учатся пить “правильное вино”, постепенно отдавая предпочтение сухим винам над сладкими.