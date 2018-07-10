Одещина планує наростити експорт вина до країн ЄС

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КИЇВ. 10 липня. УНН. В Одеській області приступили до реалізації проекту, який дозволить контролювати найменування та походження вина за стандартами ЄС та підвищить конкурентоспроможність продукції на зовнішніх ринках. Про це повідомив начальник управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації Іван Петрів, передає УНН з посиланням на прес-службу ОДА.

“Заплановано ввести контроль якості: від куща до готової продукції. Також реалізація проекту дозволить при експорті ідентифікувати вино, яке виробляється саме на території Одеської області. Адже невід’ємною складовою в умовах асоціації з ЄС залишається забезпечення якості та контролю походження харчової продукції. Зокрема, до кінця цього року буде завершено складання кадастру виноградників. Такий підхід стане основою для ефективного захисту прав виробників нашого регіону”, — підкреслив Іван Петрів.

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Окрім того, керівництво Одеської обласної державної адміністрації посилює співпрацю з китайськими колегами.

Начальник управління аграрної політики ОДА Іван Петрів зазначив, що “загальний імпорт вин до КНР невпинно зростає, що відкриває нові перспективи для виробників регіону за умови високої якості продукції”.

Як писав УНН, українські вина все активніше купують за кордоном.

Зокрема, протягом перших п’яти місяців цього року Україна поставила на експорт 145 тис. дал. вина, що на 37% більше, ніж у січні-травні 2017 року.

Також, за підсумками 2017 року, ми удвічі наростили обсяги експорту свого вина до країн ЄС.

Самі ж українці тим часом вчаться пити “правильне вино”, поступово віддаючи перевагу сухим винам над солодкими.

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