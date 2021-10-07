Одесса выпала из десятки лучших бизнес-городов - Forbes
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В рейтинге лучших городов Украины для ведения бизнеса, который каждый год составляет журнал Forbes, Одесса заняла 11 место, опустившись за год на 2 позиции.
Детали
Первое место занял Киев, который поднявшись с четвертой позиции, которую город занимал в прошлом году.
“Залог успеха — самые высокие в стране деловая активность и покупательная способность населения. Не мешало даже снижение миграционной привлекательности: пригород застраиваются гораздо интенсивнее, чем столица ”, - говорится в публикации.
Второе место в рейтинге заняла Винница — с 677 баллами, третье — Львов с 667 баллами. Лидер прошлого года Ивано-Франковск опустился на четвёртое место в рейтинговой таблице.
Отметим, что согласно опросу Международного республиканского института, самый высокий показатель удовлетворенности жителей услугами и комфортом в 2021 получила Винница. У Одессы 14 место.
Согласно проведенному Украинским институтом будущего сентябрьскому опросу 49% одесситов считают, что город двигается в неправильном направлении. 37% считают наоборот. 14% не смогли ответить на вопрос.