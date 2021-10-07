Одеса випала з десятки кращих бізнес-міст - Forbes

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У рейтингу кращих міст України для ведення бізнесу, який щороку формує журнал Forbes, Одеса посіла 11 місце, опустившись за рік на 2 позиції.

Деталі

Перше місце посів Київ, який піднявся з четвертої позиції, яку обіймав в минулому році.

"Запорука успіху - найвищі в країні ділова активність і купівельна спроможність населення. Не завадило навіть зниження міграційної привабливості: передмістя забудовуються набагато інтенсивніше, ніж столиця", - йдеться в публікації.

Друге місце в рейтингу зайняла Вінниця - з 677 балами, третє - Львів з 667 балами. Лідер минулого року Івано-Франківськ опустився на четверте місце в рейтинговій таблиці.

Відзначимо, що згідно з опитуванням Міжнародного республіканського інституту, найвищий показник задоволеності мешканців послугами та комфортом у 2021 році отримала Вінниця. В Одеси 14 місце.

Відповідно до проведеного Українським інститутом майбутнього вересневого опитування, 49% одеситів вважають, що місто рухається в неправильному напрямку. 37% вважають навпаки. 14% не змогли відповісти на питання.

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