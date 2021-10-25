Одесса побила рекорд по вакцинациям: 66 тысяч за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Одессе за прошлую неделю медики сделали 66 000 прививок от COVID-19, что является недельным рекордом для города. Об этом 25 октября во время дистанционного заседания оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Левон Никогосян.
Детали
По его словам, за октябрь произведено 148 тыс. вакцинаций.
Всего с начала пандемии в Одессе сделали уже 495 720 вакцинаций от коронавируса. По информации областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в Одесской области проведено более 800 тыс. вакцинаций. Около половины вакцинированных получили две дозы.