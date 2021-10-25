Одесса побила рекорд по вакцинациям: 66 тысяч за неделю

Детали

По его словам, за октябрь произведено 148 тыс. вакцинаций.

Всего с начала пандемии в Одессе сделали уже 495 720 вакцинаций от коронавируса. По информации областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в Одесской области проведено более 800 тыс. вакцинаций. Около половины вакцинированных получили две дозы.