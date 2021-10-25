Одеса побила рекорд по вакцинації: 66 тисяч за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Одесі за минулий тиждень медики зробили 66 000 щеплень від COVID-19, що є тижневим рекордом для міста. Про це 25 жовтня під час дистанційного засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Одеської міської ради повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Левон Нікогосян.
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За його словами, за жовтень зроблено 148 тис. вакцинацій.
Всього з початку пандемії в Одесі зробили вже 495 720 вакцинацій від коронавируса. За інформацією обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, в Одеській області проведено понад 800 тис. Вакцинацій. Близько половини вакцинованих отримали дві дози.