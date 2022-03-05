Возглавили медальный зачет: Украина завоевала семь медалей на старте Паралимпийских игр

Детали

В первый день турнира Украина завоевала семь медалей: 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую награду. Все

они были добыты в разных классах биатлонных спринтерских гонок.

"Золото" в спринте получил украинец Григорий Волчинский (биатлон, класс стоя), также награды высшего сорта в активе Виталия Лукьяненко (класс В3) и Оксаны Шишковой (класс В2). "Серебро" завоевали Тарас Радь (биатлон, спринт, класс сидя), Александр Казик (класс В1) и Людмила Ляшенко (биатлон, спринт, класс сидя).

Дополнение

Сейчас Украинская команда занимает первое место в медальном зачете Игр.