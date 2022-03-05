Очолили медальний залік: Україна виборола сім медалей на старті Паралімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Українські спортсмени розпочали виступи в рамках Паралімпійських ігор у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
У перший день турніру доробок України склав сім медалей: 3 "золоті", 3 "срібні" та 1 бронзову нагороду. Усі
вони були здобуті в різних класах біатлонних спринтерських гонок.
"Золото" у спринті здобув українець Григорій Вовчинський (біатлон, клас стоячи), також нагороди найвищого гатунку в активіВіталія Лук'яненка (клас В3) і Оксани Шишкової (клас В2). "Срібло" здобули Тарас Радь (біатлон, спринт, клас сидячи), Олександр Казік (клас В1) та Людмила Ляшенко (біатлон, спринт, клас
сидячи).
Доповнення
Наразі Українська команда посідає перше місце в медальному заліку Ігор.