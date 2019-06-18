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Глава правительства Гонконга отказалась уйти в отставку после массовых протестов

Киев • УНН

 • 11870 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам считает целесообразным продолжить работу на своем посту, несмотря на массовые протесты, вызванные попыткой продвижения малопопулярного законопроекта об экстрадиции в КНР. Об этом она заявила во вторник в беседе с журналистами, пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Глава правительства Гонконга отказалась уйти в отставку после массовых протестов

“Я персонально во многом несу ответственность за кризис. Приношу свои искренние извинения всем жителям Гонконга”, — сказала она. Лам признала недочеты своего правительства в разъяснительной работе относительно сути законопроекта, который был трактован неоднозначно и вызвал много споров. Вместе с тем она выразила надежду на то, что “люди из всех слоев общества признают нашу работу и дадут нам шанс” в решении социально-экономических задач, стоящих на повестке дня.

Вместе с тем Лам не упомянула о возможности полного и бесповоротного отказа от идеи спорного нововведения, чего требовали демонстранты. Она пообещала лишь не возвращаться к этому вопросу до тех пор, пока он не наберет достаточного уровня общественного доверия.

Напоминаем, глава правительства Гонконга извинилась перед участниками протестов.

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