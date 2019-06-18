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Очільниця уряду Гонконгу відмовилася піти у відставку після масових протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Очільниця виконавчої влади Гонконгу Керрі Лам вважає за доцільне продовжити роботу на своїй посаді, незважаючи на масові протести, викликані спробою просування малопопулярного законопроекту про екстрадицію в КНР. Про це вона заявила у вівторок в бесіді з журналістами, пише УНН з посиланням на South China Morning Post.

Очільниця уряду Гонконгу відмовилася піти у відставку після масових протестів

“Я персонально багато в чому несу відповідальність за кризу. Приношу свої щирі вибачення всім жителям Гонконгу”, — сказала вона. Лам визнала недоліки свого уряду в роз’яснювальній роботі щодо суті законопроекту, який був трактований неоднозначно і викликав багато суперечок. Разом з тим вона висловила надію на те, що “люди з усіх верств суспільства визнають нашу роботу і дадуть нам шанс” в рішенні соціально-економічних завдань, що стоять на порядку денному.

Разом з тим Лам не згадала про можливість повної і безповоротної відмови від ідеї спірного нововведення, чого вимагали демонстранти. Вона пообіцяла лише не повертатися до цього питання до тих пір, поки воно не набере достатнього рівня суспільної довіри.

Нагадуємо, глава уряду Гонконгу вибачилася перед учасниками протестів.

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