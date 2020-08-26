Глава Минэнерго Буславец поехала с визитом в Германию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Руководительница Министерства энергетики Украины Ольга Буславец провела первые встречи в рамках двухдневного рабочего визита в Германию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
В частности, состоялась ее встреча со статс-секретарем министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом, парламентским статс-секретарем министерства Томасом Барайсом и другими представителями министерства. В узком кругу обсуждались вопросы интеграции энергосистемы Украины в ENTSO-E, эффективности энергосистем, стратегического планирования дальнейшего развития энергетического комплекса в контексте достижения климатической нейтральности европейского континента.
Также руководительница Министерства встретилась с представителями различных федеральных ведомств Германии, бизнес-, общественных и экспертных организаций энергетического сектора.
Во время встреч обсуждались перспективы украинско-германского партнерства, вызовы энергетического перехода, с которыми сталкиваются оба государства.
Ольга Буславец заверила, что Украина последовательно реализует политику устойчивого развития энергетики.
"Энергетический переход - это кропотливая комплексная перестройка всей экономики страны. Она заключается не только в уменьшении выбросов углерода и экономном энергопотреблении, но и производстве стратегии устойчивого экономического развития, изменении философии жизни. Для нас важно сохранять подход к разумному использованию природных ресурсов, не наносить вреда окружающей среде. Европейское Зеленое соглашение говорит о Европе в целом, как первый "климатически нейтральный" континент до 2050 года. И Украина, как страна Европейского континента, стремится приобщиться к Зеленому соглашению. В то же время мы вынуждены придерживаться взвешенной политики с учетом реальных экономических и финансовых возможностей страны", - заявила Ольга Буславец.
Стороны обсудили наиболее актуальные и важные направления развития украинской энергетики: трансформацию угольных регионов, развитие "зеленой" энергетики, внедрение водородных технологий, повышение энергоэффективности во всех сферах.
Ольга Буславец также провела рабочие встреча с представителями Немецкой водородной ассоциации и другими.
В рамках визита заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков провел встречу с представителями федерального министерства окружающей среды Германии, во время которой было обсуждено состояние выполнения совместных проектов технической помощи и нового межведомственного сотрудничества.