Очільниця Міненерго Буславець поїхала з візитом до Німеччини

Зокрема, відбулася її зустріч зі статс-секретарем міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом, парламентським статс-секретарем міністерства Томасом Барайсом та іншими представниками міністерства. У вузькому колі обговорено питання інтеграції енергосистеми України до ENTSO-E, ефективності енергосистем, стратегічного планування подальшого розвитку енергетичного комплексу в контексті досягнення кліматичної нейтральності європейського континенту.

Також очільниця Міністерства зустрілась з представниками різних федеральних відомств Німеччини, бізнесових, громадських та експертних організацій енергетичного сектору.

Під час зустрічей обговорювалися перспективи українсько-німецького партнерства, виклики енергетичного переходу, з якими стикаються обидві держави.

Ольга Буславець запевнила, що Україна послідовно реалізує політику сталого розвитку енергетики.

“Енергетичний перехід — це кропітка комплексна перебудова всієї економіки країни. Вона полягає не лише у зменшенні викидів вуглецю та ощадливому енергоспоживанні, але й провадженні стратегії сталого економічного розвитку, зміні філософії життя. Для нас важливо зберігати підхід щодо розумного використання природних ресурсів, що не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу. Європейська Зелена угода говорить про Європу в цілому, як перший "кліматично нейтральний“ континент до 2050 року. І Україна, як країна Європейського континенту, прагне долучитися до Зеленої угоди. Водночас ми змушені дотримуватися зваженої політики з урахуванням реальних економічних і фінансових можливостей країни”, — заявила Ольга Буславець.

Сторони обговорили найбільш актуальні та важливі напрямки розвитку української енергетики: трансформацію вугільних регіонів, розвиток “зеленої” енергетики, впровадження водневих технологій, підвищення енергоефективності у всіх сферах.

Ольга Буславець також провела робочі зустріч із представниками Німецької водневої асоціації та іншими.

У межах візиту заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков провів зустріч з представниками федерального міністерства навколишнього середовища Німеччини, під час якої було обговорено стан виконання спільних проектів технічної допомоги та започаткування нового міжвідомчого співробітництва.