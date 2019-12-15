Глава МИД Германии: Путин сказал неправду о деле убитого в Берлине Хангошвили

Министр отметил, что теперь обвинения против убитого достаточно сложно проверить.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили во время второй чеченской войны воевал против русской армии. В конце августа 2019 года Хангошвили был застрелен в Берлине. Убийца был задержан по горячим следам. Им оказался россиянин с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова. Официальное лицо подозреваемого не установлено, однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного — Вадим Красиков. Ранее он служил в спецназе ФСБ России и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позже розыск был отменен по неизвестным причинам.

Владимир Путин, комментируя убийство Хангошвили, заявлял, что он якобы был одним из организаторов взрывов в московском метро. Президент России назвал убитого “очень жестоким и кровавым человеком”. Путин при этом отверг подозрения о причастности России к убийству, заявив, что “это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно”.

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Несмотря на то, что Кремль отвергает причастность к преступлению, Германия уже выслала из Берлина двух сотрудников российского посольства. В ответ на это Москва объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов.