У Німеччині триває розслідування щодо “туристів з Солсбері”

ukru
18:19 • 37796 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 90347 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 94626 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 140604 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 121822 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 144010 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 139129 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128262 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172084 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268793 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
49 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 105646 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 68619 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 94382 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 112367 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 92492 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 59725 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 140604 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 144010 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 139129 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 119872 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 37801 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 25271 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 22635 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 92492 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 105646 перегляди
Актуальне
У Німеччині триває розслідування щодо “туристів з Солсбері”

У Німеччині триває розслідування щодо “туристів з Солсбері”

Київ • УНН

 • 13073 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Німеччині триває розслідування щодо імовірних співробітників російської військової розвідки, яких у Великій Британії підозрюють в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері. Про це повідомляє Der Spiegel, передає УНН

За даними видання, розслідування під кодовим позначенням “Нові” веде генеральна прокуратура Німеччини і федеральна кримінальна поліція. Воно відкрите у зв’язку з тим, що російські громадяни, які в справі про отруєння Скрипалів фігурують під іменами Руслан Боширов і Олександр Петров, у 2014 році провели три дні в Німеччині, в районі Франкфурта-на-Майні. Крім того, журналісти Spiegel і група Bellingcat припускають, що в Німеччині були контакти у командира російської військової частини 29155, імовірного керівника “Боширова” і “Петрова”. Йдеться про генерал-майора Андрія Авер’янова.

Spiegel нагадує про розслідування вбивства громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, застреленого влітку цього року в Берліні. 3 грудня Bellingcat і його партнери повідомили, що, за їхніми даними, Хангошвілі застрелив російський громадянин Вадим Красиков, який приїхав до Німеччини з паспортом на чуже ім’я. У новому розслідуванні Bellingcat, оприлюдненому 6 грудня, стверджується, що він міг служити в загоні спецпризначенняя ФСБ РФ “Вимпел”. Німецька влада раніше звинуватила Москву в недостатній співпраці зі слідством у справі про вбивство Хангошвілі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США офіційно оголосили про нові санкції проти Росії через отруєння Скрипаля

Сергій і Юлія Скрипалі були отруєні в березні 2018 року речовиною “Новачок”. Вони вижили після тривалого лікування. Слідство у Британії підозрює в отруєнні російських громадян, які приїхали в країну за паспортами на імена Боширова і Петрова. Bellingcat і їхні партнери по розслідуваннях стверджують, що за цими іменами ховаються офіцери ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін. “Боширов” і “Петров” восени 2018 року давали інтерв’ю російському телеканалу RT, в якому заперечували причетність до замаху на Скрипалів. Відтоді вони не з’являлися на публіці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18