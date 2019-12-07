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В Германии продолжается расследование по "туристам из Солсбери"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Германии продолжается расследование возможных сотрудников российской военной разведки, которых в Великобритании подозревают в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Об этом сообщает Der Spiegel, передает УНН.

По данным издания, расследование под кодовым обозначением “Новые” ведет генеральная прокуратура Германии и федеральная криминальная полиция. Оно открыто в связи с тем, что российские граждане, которые в деле об отравлении Скрилей фигурируют под именами Руслан Боширов и Александр Петров, в 2014 году провели три дня в Германии, в районе Франкфурта-на-Майне. Кроме того, журналисты Spiegel и группа Bellingcat предполагают, что в Германии были контакты у командира российской военной части 29155, вероятного руководителя “Боширова” и “Петрова”. Речь идет о генерал-майора Андрея Аверьянове.

Spiegel напоминает о расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, застреленного летом этого года в Берлине. 3 декабря Bellingcat и его партнеры сообщили, что, по их данным, Хангошвили застрелил российский гражданин Вадим Красиков, который приехал в Германию с паспортом на чужое имя. В новом расследовании Bellingcat, обнародованном 6 декабря утверждается, что он мог служить в отряде спецпризначенняя ФСБ РФ “Вымпел”. Немецкие власти ранее обвинили Москву в недостаточном сотрудничестве со следствием по делу об убийстве Хангошвили.

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Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в марте 2018 года веществом “Новичок”. Они выжили после длительного лечения. Следствие в Британии подозревает в отравлении российских граждан, приехавших в страну по паспортам на имена Боширова и Петрова. Bellingcat и их партнеры по расследованиям утверждают, что за этими именами скрываются офицеры ГРУ Анатолий Чепигу и Александра Мишкина. “Боширов” и “Петров” осенью 2018 года давали интервью российскому телеканалу RT, в котором отрицали причастность к покушению на скрипачей. С тех пор они не появлялись на публике.

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