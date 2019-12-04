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Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон-ґрату

Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон-ґрату

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. МЗС Німеччини оголосив персонами нон грата двох співробітників посольства РФ в Берліні “з негайним вступом рішення в силу” в зв’язку з гучним вбивством громадянина Грузії, яке відбулося в німецькій столиці наприкінці літа. Про це йдеться в опублікованій в середу заяві зовнішньополітичного відомства, зазначає УНН з посиланням також на видання Spiegel.

“Уряд ФРН тим самим відреагував на те, що російська влада, не дивлячись на повторювані настійливі вимоги на високому рівні, недостатнім чином співпрацювала при розслідуванні вбивства у берлінському Тіргартені, що сталося 23 серпня”, — йдеться в повідомленні. “Ці очікування були сформульовані статс-секретарем Міхаелісом в розмові з послом Нечаєвим, яка відбулася 20 листопада в МЗС ФРН”, — відзначили в німецькому відомстві, де вважають, що російська сторона затягувала процес.

У заяві підкреслюється, що “уряд ФРН залишає за собою подальші кроки в світлі розслідування події”. “Серйозна і негайна участь російської влади залишається з точки зору уряду важливою, тим більше в світлі того, що генпрокуратура сьогодні взяла на себе розслідування справи з обґрунтуванням, що є достатньо доказів, які свідчать про те, що вбивство було скоєно або на замовлення державних органів, або влади Чеченської республіки як частини РФ”, — додали в МЗС Німеччини.

Видання Spiegel з посиланням на джерела повідомило, що Нечаєв був викликаний в середу вранці в МЗС ФРН, де йому передали вербальну ноту протесту в зв’язку з новими відомостями у цій справі. За інформацією видання, в ноті Берлін вимагав співпрацювати з Генпрокуратурою ФРН, яка розслідує злочин.

Раніше в середу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав “абсолютно безпідставними” підозри в тому, що РФ може мати відношення до вбивства громадянина Грузії в Берліні.

Вбивство 40-річного громадянина Грузії було скоєно 23 серпня. У той же день прокуратура Берліна заявила про затримання підозрюваного, який, за її даними, є 49-річним росіянином.

У той же час, як повідомили російському агентству ТАСС, Москва має намір прийняти комплекс відповідних дій у зв’язку з висилкою співробітників.

“Розглядаємо заяви німецької сторони про висилку двох співробітників російського посольства в Берліні як безпідставні і недружні. Політизований підхід до питань слідства неприпустимий. Змушені здійснити комплекс заходів у відповідь”, — повідомили у МЗС РФ.

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